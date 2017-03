Il dock dei Samsung Galaxy S8 avrà una ventola, ecco la prima foto

Il 29 marzo è ormai alle porte, Samsung ormai ha ben poco da svelare sui nuovi, visto che nelle ultime settimane abbiamo visto i top gamma in ogni salsa.

Foto e video trafugati, comparazioni, spot ufficiali, schede tecniche leaked, conosciamo persino i prezzi europei, invece sappiamo pochissimo sullo speciale dock che l'azienda coreana ha creato per connettere i suoi smartphone a uno schermo di grandi dimensioni. Così facendo, i piccoli di casa diventano dei veri e propri computer portatili, bisognerà però vedere il funzionamento del sistema in modalità desktop. Tornando alla nostra dock, sappiamo per certo che si chiamerà DeX Station e costerà 149,99 euro.

Grazie a un'immagine leaked, finalmente possiamo avere un'idea del suo design, oltre ad alcune caratteristiche principali: sembra infatti che il dock non sarà soltanto un tramite - come può esserlo quello della Nintendo Switch - al contrario avrà una ventola per il raffreddamento, due porte USB 2.0, una porta ethernet da 100 Mbps. Il 29 marzo sapremo tutto anche su questo nuovo dispositivo.