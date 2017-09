Il Face ID si potrà disabilitare velocemente, e riconoscerà gli occhiali da sole

Col passare dei giorni, sempre più dubbi e domande sull’ed il riconoscimento facciale stanno trovando risposta. Sono molti, infatti, gli utenti che da martedì stanno inviando email ai dirigentiper capire meglio il funzionamento delle funzioni presenti sul nuovoin primis.

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, ha risposto ad un’interessante email inviata da un utente e riguardante il sistema di riconoscimento facciale del cellulare.

Il dirigente ha affermato che Face ID continuerà a funzionare anche quando gli utenti indosseranno la maggior parte degli occhiali da sole in commercio, il che vuol dire che d’estate non bisognerà effettuare un’altra scansione della faccia per poter sbloccare lo smartphone all’aperto. Federighi però fa notare che non tutti i modelli di occhiali da sole saranno riconosciuti, senza però svelare molte indicazioni riguardo.

L’altra grande novità che arriva da Federighi riguarda una funzione che permetterà di disabilitare temporaneamente il Face ID semplicemente attraverso i pulsanti laterali del telefono. Probabilmente si tratterà di una feature simile “alle cinque pressioni del pulsante Home” introdotto con iOS 11 per i vecchi dispositivi. Federighi sottolinea che questa opzione dovrebbe offrire un blocco più sicuro nel caso in cui qualcuno cerchi di rubare il dispositivo.