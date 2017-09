Il Financial Times: Google cerca terreni per la propria città futuristica

Negli ultimi anni, più volte abbiamo parlato della presunta città futuristica di, al punto che sul web erano emersi addirittura dei concept video. A quanto pare, però, il gigante di Mountain View non sembra aver abbandonato completamente l’idea.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, il progetto starebbe andando avanti a la società di Larry Page sarebbe alla ricerca di terreni per realizzare il progetto di costruire una vera e propria oasi tecnologica, ovvero una città al 100% hi-tech, in grado di migliorare in contemporanea la vita delle persone e l’impatto ambientale.

Dan Doctoroff, il numero uno di Sidewalk Labs, il laboratorio di Google sta lavorando sul progetto, più volte ha ribadito che l’obiettivo è quello di costruire una città “sperimentale”, che possa fungere da “laboratorio per l’innovazione”, in cui le varie compagnie potranno testare automobili elettriche ed altri prodotti, prima di lanciarle sul mercato.