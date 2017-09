Il futuro dell'automobile secondo Renault ha questo aspetto qua

Forse uno deipiù bizzarri e originali che si siano mai visti nel mondo dell', sta di fatto cheha deciso di dare il primo premio di una competizione dove si richiedeva di immaginare una macchina del futuro al veicolo che vedete in immagine. Si chiamae si muove tramite levitazione magnetica.

Opacity, non directional e tesselation, sono queste le tre parole d'ordine del veicolo futuristico che ha vinto il contest DesignJunction, competizione che vedeva gareggiare tra di loro gli studenti del MA Industrial Design. Giudici della gara Anthony Lo e Nick Rhodes, entrambi senior designer di Renault.

The Float sembra una bolla in transito e si muove utilizzando la tecnologia Maglev –levitazione magnetica– potendosi così spostare in ogni direzione in qualsiasi momento, data l'assenza di ruote. In totale sono tre pods che possono essere uniti magneticamente per permettere a più persone –magari una comitiva o una famiglia– di viaggiare assieme. Ogni pod è dotato di una comoda poltrona e di porte scorrevoli per facilitare l'ingresso e l'uscita dal veicolo.

Il veicolo è pensato per essere chiamato tramite app per smartphone, andandosi a collocare nella ormai piuttosto affollata categoria degli aspiranti taxi del futuro. É, infatti, interessante vedere come sempre più case automobilistiche comincino ad immaginare un futuro con poche se non nessuna macchina di proprietà, dove ognuno si sposterà con mezzi condivisi simili a The Float.