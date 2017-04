Il Galaxy Note 8 avrà una dual camera più potente di quella dell'iPhone?

Pare che il prossimoXL diavrà unapiù potente di quella dell'iPhone con un

Lo rivela una nota dedicata agli investitori ottenuta da 9to5Google grazie al Securities analyst Ming-Chi Kuo. Stando a questa indiscrezione il device avrebbe un sistema dual camera analogo a quello in dotazione all'iPhone 7 plus e LG G6.

Kuo ha dichiarato che quello della fotocamera sarà l'upgrade più importante rispetto al modello precedente: con un 3x optical zoom, stabilizzatore d'immagine su entrambe le lenti e la possibilità di scattare foto sia a 12mp, con wide angle, e a 13mp. Kuo sostiene inoltre che la fotocamera in questione sarà estremamente migliore di quella dell'iPhone 7 plus.

Kuo è conosciuto per essere una fonte affidabile quando si tratta di Apple, ma ancora non è stata mai testata la sua affidabilità per rumor relativi ad altre compagnie come Samsung. Ad ogni modo avrebbe senso e, in particolare, la descrizione coinciderebbe con alcuni foto leak del Galaxy Note 8 girati in rete.