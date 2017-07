Il Galaxy Note 8 potrebbe essere annunciato il 23 Agosto

Lo scorso mese, sul web è emerso un rumor secondo cui ilsarà annunciato dail prossimo mese di Agosto. Nella giornata di ieri, il quotidiano The Bell ha rincarato la dose, affermando che il nuovo phablet sarà annunciato il 23 Agosto prossimo.

Un rumor in linea con quanto affermato tempo fa da un dirigente del produttore asiatico, che aveva indicato agosto come mese per la presentazione del dispositivo.

A livello di scheda tecnica, Evan Blass, uno dei leakster più famosi del web, parlando con VentureBeat ha ipotizzato uno schermo da 6,2 pollici molto simile a quello del Galaxy S8 Plus, ma le differenze saranno a livello fotografico, dal momento che sarà presente una doppia lente posteriore, e la S Pen, ormai diventata il marchio di fabbrica della serie che lo scorso anno ha dovuto affrontare il clamoroso tonfo a causa delle batterie esplosive del Galaxy Note 7, che è stato ritirato dal mercato.

Sul sistema a doppia fotocamera, si dice che sarà posizionato orizzontalmente, e composto da due sensori da 12 Megapixel, vicino al sensore per le impronte digitali, anch’esso vicino alle telecamere, proprio come l’S8. Il telefono, sempre secondo Blass, dovrebbe avere un costo di 999 Euro.