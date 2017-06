Il Galaxy S8 continua a macinare record di vendita in Corea del Sud

Continua, incontrastato, il successo deldi, che si sta imponendo come uno degli smartphone più apprezzati dell’anno. Secondo quanto riferito dal The Investor, il top di gamma 2017 dei coreani avrebbe superato tutti i record di vendita, riuscendo a superare quota 1,3 milioni di unità vendute dal 21 Aprile.

Il Galaxy S8 e la sua variante Plus, infatti, starebbero riuscendo attirare tra gli 11.000 ed i 12.000 nuovi acquirenti al giorno, la cifra più alta mai registrata da smartphone di questa fascia di mercato nella nazione.

Il Galaxy S8 standard da solo ha venduto 1 milione di unità in soli 37 giorni, ad un ritmo due volte più veloce dei predecessori S6 ed S7.

Tutto ciò è anche confermato dal prezzo delle azioni di Samsung, che il 26 Giugno hanno raggiunto la cifra record di 2,41 milioni di Won (circa 2.123 Dollari).

Alcuni critici sostengono che i numeri potrebbero aumentare ulteriormente, ma solo dopo la presentazione dell’iPhone 8 in quanto molti utenti sono ancora indecisi.