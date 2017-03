Il Galaxy S8 potrebbe costare più di 840 Dollari

Nuovo giorno, nuova indiscrezione sul, lo smartphone top di gamma che la compagnia coreana dovrebbe presentare il prossimo 29 Marzo, in occasione dell’eventogià annunciato da tempo. Nella fattispecie, il rapporto di oggi si focalizza sul prezzo che avrà il dispositivo al lancio.

Secondo quanto riportato qualche da Ronald Quandt attraverso il proprio account ufficiale Twitter, il Galaxy S8 sarà caratterizzato da un prezzo di partenza di 799 Euro, mentre la variante Plus potrebbe arrivare a costare (nel modello base) circa 899 Euro. Sfortunatamente per tutti coloro che ci speravano, non si tratta di un errore di battitura, in quanto anche nella giornata di oggi sono arrivate le prime conferme su questi prezzi.

Le differenze più importanti tra il Galaxy S8 ed il Galaxy S8 Plus a quanto pare saranno da ricercare nelle dimensioni del display ed in alcune funzionalità premium come il sensore per la scansione dell’iride.

Il lancio, a giudicare da alcuni rumor, sarebbe previsto per il 10 Aprile.