Il Galaxy S9 includerà lo Snapdragon 845 in esclusiva?

E’ una vera e propria bomba, quella lanciata dal famoso blogger russo, e riguardante quello che sarà il dispositivo top di gamma che Samsung lancerà nel corso della prima metà del prossimo anno, il Galaxy S9

Secondo quanto affermato dallo stesso, infatti, il gigante coreano avrebbe firmato un accordo di esclusiva con Qualcomm per montare nello smartphone lo Snapdragon 845, che a quanto pare sarà disponibile solo nel cellulare in questione, e non si tratterà di un’esclusiva temporale, come ipotizzato in precedenza.

Una notizia che, se confermata, coglierà di sorpresa tutti i concorrenti, dal momento che negli ultimi anni i SoC di Qualcomm sono diventati molto popolari nel mercato degli smartphone, per la loro affidabilità e prestazioni elevate.

Murtazin ha anche affermato che lo smartphone in questione arriverà nei negozi un mese prima del solito, ma non ha specificato alcuna finestra di lancio possibile.

Il Galaxy S8, infatti, ha rappresentato un’eccezione per Samsung, che è stata costretta a svelarlo a fine marzo, a differenza dei predecessori che sono stati presentati al Mobile World Congress.