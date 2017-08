Il Galaxy S9 di Samsung sarà uno smartphone modulare?

Secondo quanto riferito dal famoso informatore russo,, il prossimo dispositivo top di gamma della società coreana, il, potrebbe essere modulare in quanto gli utenti saranno in grado di connettere dei moduli aggiuntivi, proprio come accade con la lineadied

Il sistema modulare che Samsung dovrebbe includere nel Galaxy S9 permetterà al dispositivo di supportare un accessorio alla volta, ma qualche tipo di metodo software consentirà l’uso multiplo di applicazioni modulari. Secondo il tweet, ci saranno somiglianze con il sistema del Moto Z: ad esempio entrambi gli smartphone avranno dei magneti sul retro per permettere l’aggancio ed il fissaggio dei moduli.

Murtazin inoltre afferma che il design ancora non avrebbe ricevuto l’approvazione definitiva da parte dei dirigenti di Samsung, ecco perchè questa notizia è da prendere con le molle in quanto il progetto potrebbe anche essere messo da parte per concentrarsi su altre componenti e priorità.