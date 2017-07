Il Google Camp torna in Sicilia il 1 Agosto, a San Vincenzo di Menfi

ha annunciato che iltornerà in Sicilia nuovamente in estate. Il motore di ricerca, ancora una volta, ha scelto la Sicilia come location dell’evento, che vedrà la presenza di magnati, uomini spettacolo e tecnologia.

L’appuntamento è fissato per il 1 Agosto a San Vincenzo di Menfi, che sarà blindata per l’occasione. Il giorno prima, probabilmente (ma al momento non siamo in grado di confermarvi la notizia), il gigante di Mountain View organizzerà una cena nella valle dei Templi di Agrigento.

A seguito dell’annuncio, il motore di ricerca ha già attivato il sito web ufficiale dell’evento, raggiungibile attraverso l’indirizzo TheCamp2017.com.

In passato al Google Camp hanno partecipato anche Charlize Theron, il rapper Jovanotti, la regina della Giordania Rania e l’amministratore delegato e fondatore di Spotify Daniel Ek.

Nel 2015 la meta prescelta fu il parco di Selinunte, mentre l’anno scorso toccò al tempio di Giunone e Siacca.

La struttura in cui pernotteranno gli ospiti sarà il Verdura Resort, un resort circondato da 230 ettari di uliveti e delimitato da due chilometri di costa, con tanto di spiaggia privata, tre campi da golf, sei da tennis, quattro ristoranti, una piscina ed una spa.