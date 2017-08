Il grande asteroide Florence è già visibile in queste notti dalla terra

Per gli appassionati di stelle e pianeti c'è un'ottima notizia questa settimana: l', largo più di 4 km, sta passando vicino al nostro pianeta e sarà possibile osservarlo direttamente. L'evento è un'occasione davvero imperdibile per tutti gli appassionati e curiosi sulle vicende spaziali.

Il mondo scientifico ci ricorda spesso che il pericolo degli asteroidi è reale e preoccupante, ma d'altronde Florence passerà a più di 7 milioni di chilometri dalla terra (più di 18 volte la distanza terra/luna), quindi possiamo goderci questo evento in tranquillità.

L'asteroide è già visibile dalla terra ma nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre sarà possibile avvistarlo con chiarezza alla sua distanza minima dalla terra: potrete riconoscerne lo spostamento dopo circa 10 minuti. Vi basterà un semplice binocolo o un telescopio amatoriale per avvistarlo. Nella foto in fondo alla news del 28 agosto potete vedere la striscia luminosa rappresentata da Florence.



Dall'Italia basterà puntare il proprio strumento a nord verso la costellazione dell'acquario durante il passaggio alla distanza minima dalla Terra. L'asteroide ha una traiettoria che va da sud a nord e attraverserà diverse costellazioni facilmente riconoscibili come il cigno e il capricorno.



Se volete maggiori dettagli e masticate l'inglese, potete visitare la pagine di universetoday, altrimenti potete guardare le dirette dell'evento su virtual telescope.