Il lato fantasma di Encelado nell'oscurità dello spazio

La foto di Encelado che trovate in fondo alla news mostra il suo lato illuminato che lo fa sembrare etereo rispetto all'oscurità dello spazio circostante. Il lato scuro invece è debolmente illuminato dalla luce riflessa di Saturno verso il satellite, tanto da sembrare

Lo scatto ripreso dall'ormai defunta sonda Cassini con la narrow-angle camera risale al 29 marzo 2017, alle frequenze dell'infrarosso, verde e ultravioletto e ad una distanza di 180.000 chilometri.

Per l'angolazione alla quale si trovava la sonda in quell'istante non è possibile vedere i getti di vapore acqueo nelle prossimità del polo sud di Encelado, il satellite che si pensa contenga oceani di acqua liquida a suo interno, tra la crosta ghiacciata e il nucleo.