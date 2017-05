Il lunedì di passione degli operatori italiani:nella notte problemi per Vodafone

E’ stato un lunedì nero per gli operatori italiani. Dopo i numerosi problemi registrati dain Sicilia, Puglia e Calabria, che sarebbero rientrati sono nella tarda serata, è toccato anche a Vodafone, e nella fattispecie alla rete fissa.

Su Twitter è rapidamente finito tra i Trend Tweet l’hashtag #VodafoneDown, con le segnalazioni che sono arrivate da tutta Italia, in particolare dal centro-nord, con i picchi raggiunti tra Milano, Verona, Bologna, Torino e Firenze, sebbene anche degli utenti di Roma abbiano lamentato l’impossibilità ad accedere ad internet.

L’operatore telefonico non ha diffuso alcun comunicato stampa o dichiarazione per fare il punto sull’accaduto, e si è limitato ad aggiornare la mappa presente sul sito web e riguardante le interruzioni del servizio.

Fortunatamente però il tutto è rientrato nella notte.

Anche voi avete avuto problemi con Vodafone da rete fissa tra la serata di ieri e la prima nottata? Segnalatecelo tramite i commenti!