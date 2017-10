Il mercato delle criptovalute è in lenta ripresa dopo le perdite di settembre

Dopo il recente crollo del mercato delle criptovalute causato delle notizie non positive arrivate dalla Cina, l'andamento ora è mediamenteda circa due settimane, nonostante il picco di 180 miliardi di dollari di fine agosto non sia ancora stato raggiunto. Attualmente il market cap è di 145 miliardi di dollari.

Come visibile del grafico in fondo alla news estrapolato da coinmarketcap l'andamento negativo causato del ban delle ICO in Cina e dalla chiusura di diversi exchange cinesi si è ora invertito. Sembra infatti che le azione intraprese dal governo cinese siano servite a prendere tempo per regolarizzare il mercato piuttosto che bloccarlo in maniera definitiva.

Il valore del bitcoin attualmente è di circa 4300$, mentre l'ether di Ethereum vale 300$ circa. Nel futuro delle due criptovalute da una parte si attene l'hard fork (scissione) del bitcoin con la nascita del bitcoin gold per il 25 ottobre, dall'altra l'aggiornamento Byzantium di Ethereum che ha scontentato i miners.