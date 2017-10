Il ministro Calenda: "si allo scorporo della rete Telecom"

Il ministro dello sviluppo,, nel corso di un’intervista, è tornato sulla questione riguardante lo scorporo della rete die la possibile quotazione il borsa.

Calenda si è detto favorevole alle operazione, ma ha precisato che allo stato attuale non ritiene necessario alcun intervento della Cassa Depositi e Prestiti: “come ho già detto sono per la societarizzazione della rete e per la quotazione in borsa, così sarà il mercato a fare le sue valutazioni” ha affermato parlando ai microfoni di Repubblica TV, a cui ha precisato che “anche per Vivendi sarebbe positiva questa operazione”.

I francesi, infatti, sono il primo azionista del gigante delle telecomunicazioni italiani, con il 24% delle azioni. Di recente, però, il Governo Italiano ha deciso di esercitare i propri poteri di golden power, una decisione che potrebbe portare ad una multa per la mancata notifica del controllo.

Calenda, nel corso dell’intervista, ha rivelato di aver inviato una lettera all’Agcom per chiedere se sia meglio mantenere la rete all’interno del gruppo Telecom o se separarla. A tal proposito, “vedremo cosa dice l'Agcom, faremo tutto in modo non punitivo”.

Proprio ieri, Calenda ha incontrato il nuovo CEO di Telecom, Amos Genish, il quale si sarebbe detto disposto a ripristinare la fatturazione mensile al posto dei 28 giorni, ed avrebbe anche aperto all’ipotesi di un possibile scorporo, almeno secondo quanto affermato da Milano Finanza. Le parti però si aggiorneranno successivamente, solo quando TIM avrà pronto il nuovo piano industriale.