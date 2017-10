Il Nokia 3310 3G è disponibile per il pre-ordine negli Stati Uniti

, il marchio che detiene i diritti per l’utilizzo del brandnel settore degli smartphone, ha annunciato a Settembre ilnella variante con modemma non rese disponibili informazioni sulla data di uscita negli Stati Uniti.

Best Buy, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti ha reso disponibile il telefono per il pre-ordine a 59,99 dollari. La data ufficiale di uscita è fissata per il 29 ottobre. Il telefono sarà disponibile solo tramite accordo con gli operatori AT&T e T-Mobile.

Ergonomico e riprogettato per fornire un’esperienza d’uso ancora migliore del precedente, il nuovo Nokia 3310 3G ha più spaziatura tra i pulsanti per una maggiore comodità nella scrittura e offre fino a 6,5 ore di conversazione e 27 giorni di standby. L’interfaccia utente è stata migliorata ed è estremamente personalizzabile. E’, ovviamente, presente Snake.