Il Nokia 8 costerà 520 Euro in Europa? Vodafone Romania conferma

A circa due settimane dalla presentazione ufficiale del, prevista per il prossimo 16 Agosto, emergono le prime indiscrezioni sul dispositivo top di gamma di HMD Global, nonostante siano trapelate in rete alcune immagini che hanno di fatto svelato il design.

Secondo quanto emerso oggi, HMD vorrebbe portare il Nokia 8 nei negozi ad un prezzo inferiore rispetto ad altri smartphone di fascia alta come il Samsung Galaxy S8, l’LG G6 o l’HTC U11. Le prime relazioni parlavano di un costo di poco inferiore ai 600 Euro, ma oggi giunge notizia che il cellulare sarà molto più conveniente in termini di prezzo, e ciò è confermato anche da Vodafone Romania che lo ha inserito nel proprio listino a 517,42 Euro, per l’acquisto a titolo definitivo e quindi non sotto contratto.

La politica dei prezzi della Romania segue quella di altri mercati dell’Europa occidentale, il che vuol dire che il Nokia 8 dovrebbe costare lo stesso in Germania, Italia, Spagna ed altri paesi. Le uniche differenze potrebbero arrivare dai diversi regimi fiscali, quindi l’IVA ad esempio potrebbe spostare di qualche Euro il prezzo.