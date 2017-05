Il nuovo Amazon Echo sarà disponibile da 229,99 Dollari?

Della nuova versione dell’, l’altoparlante diche a giudicare da quanto pubblicato dal Wall Street Journal potrebbe essere annunciato già nella giornata di oggi, con tanto di display touchscreen, abbiamo a lungo parlato su queste pagine.

Secondo alcune nuove informazioni nelle mani di AFTV News, che ha pubblicato in anteprima la prima immagine del dispositivo, che dovrebbe chiamarsi Echo Show, le spedizioni dell’altoparlante potrebbero partire nel mese di Giugno.

Nella fattispecie, le consegne potrebbero iniziare il 28 del prossimo mese negli Stati Uniti, ma la parte più interessante è rappresentata dal prezzo: 219,99 Sterline nel Regno Unito e 239,99 Euro in Europa, ma le date di lancio potrebbero essere differenti.

Chiaramente, come sempre vi invitiamo a prendere queste informazioni con le molle in quanto ancora non ufficiali. La data di lancio ed il prezzo potrebbero quindi essere diversi.