Il nuovo Apple Store di Chicago? Avrà la forma di un MacBook!

I ragazzi di DNAInfo hanno pubblicato sulle proprie pagine un nuovo filmato, che trovate come sempre in apertura, sullo stato d’avanzamento dei lavori per il nuovo, gigantesco,di Chicago.

Come si può vedere dal filmato, l’ultimo progetto di Foster + Partners si presenta come un gigantesco MacBook Air.

All’inizio di marzo era stato montato un vetro curvo sul tetto, ma nessuno avrebbe ipotizzato un’evoluzione del genere, che è divenuta chiara dopo l’installazione del logo Apple al centro, proprio come quello presente sui laptop.

Questo particolare non era stato svelato in alcun progetto, tanto meno nei documenti presentati per ottenere l’approvazione, ed ha colto di sorpresa tutti. Il nuovo Apple Store di Chicago rappresenterà uno dei fiori all’occhiello della catena Retail del colosso di Cupertino, che già negli scorsi mesi aveva rivelato le proprie intenzioni di “creare qualcosa di unico per Chicago”, dopo che lo Store di Michigan Avenue ha toccato quota 23 milioni di clienti dall’inaugurazione del 2003.