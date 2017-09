Il nuovo Millennium Falcon della Lego è il set più grande e costoso mai prodotto

In concomitanza con il Force Fridayha cacciato il pezzo da 90 presentando una nuova edizione del. É il set più grande della storia del brand. Un giocattolo per pochi nerd fortunati, purtroppo. Il prezzo è infatti il più alto mai proposto da LEGO. Ma ne vale decisamente la pena.

La bellezza di 7541 pezzi per il veicolo più iconico e amato nella saga di Star Wars, il Millennium Falcon. In precedenza il record di "peso massimo" del catalogo LEGO era detenuto dal Taj Mahal con 5922 pezzi. Non si tratta del primo Millennium Falcon in edizione da collezionisti rilasciato da Lego, un precedente modello era già stato venduto (finendo in breve tempo out of stock) nel 2007, diventando un pezzo da collezione ambitissimo (vedere i prezzi su ebay per credere).

Questo nuovo modello presenta le stesse dimensioni del precedente, 56cm di larghezza e 84cm di lunghezza. A cambiare è il livello dei dettagli e gli interni, ora resi estremamente più giocabili rispetto al modello del 2007. La linea UCS è, infatti, pensata per i collezionisti, per i "nerd più grandicelli" e in genere, proprio perché i set sono più dettagliati di quelli standard, non offre grosse possibilità in termini di gioco. Tant'è che tutti i set sono venduti assieme (e in questo il Millennium Falcon 2017 non fa eccezione) ad uno stand con tanto di targhetta con nome del veicolo e dettagli.

Nel 2007 eravamo ancora fermi ai 6 episodi originali, con la Vendetta dei Sith uscita da appena 2 anni. Motivo per cui il nuovo Millennium Falcon si differenzia ulteriormente dal precedente, grazie alla possibilità di montare l'antenna classica o quella vista in The Force Awakens a propria discrezione.

Il box del set si discosta da quelli visti fino ad adesso, con una cromatura nera che tradisce l'intenzione di LEGO di voler presentare un prodotto di lusso, qualcosa di eccezionale rispetto a tutto quanto è stato rilasciato ad oggi. Purtroppo pure il costo è eccezionale, parliamo di ben 799,99€. Una cifra da capogiro che rende questo prodotto una chicca per pochi fortunati.

Il set sarà venduto a partire dal 14 settembre sul sito della Lego, ma solo per i clienti VIP (quindi tutti quelli che hanno già un account). Nella scatola troviamo anche diverse minifigures tra cui Han Solo (trilogia classica e nuova), Chewbacca, la principessa Leila, Finn, Rey, C3PO, R2D2, BB8.