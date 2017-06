Il nuovo Surface Pro si addormenterebbe da solo...letteralmente!

Se non vi è mai capitato di leggere una notizia riguardante un dispositivo che si addormenta (letteralmente) da solo, tenetevi forte. Secondo quanto segnalato da alcuni utenti, il

E se per molti tutto ciò rappresenta solo una piccola defezione, dal momento che può essere riattivato semplicemente attraverso un tasto, per molti è un problema serio, in quanto il lavoro non salvato potrebbe anche essere perso.

L’incidente però sembra essere casuale e riguarderebbe - fortunatamente - solo una manciata di utenti, come confermato anche dal topic presente sul forum ufficiale di Microsoft, lungo solo due pagine, e le discussioni su Reddit.

Al momento inoltre non è arrivato nemmeno alcun tipo di comunicato o precisazione da Microsoft. Il colosso di Redmond, infatti, non ha svelato se si tratta di un semplice bug o di un difetto hardware, tanto meno se nel corso delle prossime ore sarà rilasciato un aggiornamento.