Il nuovo UMIDIGI Crystal sarà svelato domani, sarà senza cornici

Gli smartphone senza cornici rappresentano ormai l’ultima frontiera del design, come vi abbiamo ampiamente raccontato in un articolo pubblicato su queste pagine qualche tempo fa. Tra questi figura anche il nuovo, che sarà svelato nella giornata di domani.

Si tratta di uno smartphone prodotto da Global Source Electronics Fair che include uno schermo Sharp da 5,5 pollici Full HD, con risoluzione di 1920x1080pixel, senza alcun tipo di cornice sui tre lati. L’unico bordo che troviamo è quello presente sulla parte posteriore, che però è primo vi pulsanti, ma ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel.

Gli altoparlanti invece sono stati posizionati sia sul bordo frontale che sul lato superiore, per un’esperienza sonora ancora più immersiva.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, sono presenti due sensori da 13 e 5 megapixel targati Sony, oltre che il sensore per le impronte digitali. Confermato il supporto dual SIM, grazie al processore Mediatek Helio P125 accompagnato da 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, espandibile attraverso microSD.

Il dispositivo sarà disponibile sul mercato a partire dal 15 giugno a 99 Dollari.