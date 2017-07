Il più grande marketplace del Deepweb è stato chiuso, si pensa ad una truffa

è stato chiuso lasciando di sasso i suoi utenti. Il sito era un vero e proprio punto di riferimento per chi cercava di comprare illegalmente droga, armi e altri prodotti da mercato nero. In seguito alla chiusura il wallet bitcoin del sito è stato prosciugato, con prelievi di piccole somme per oltre tre milioni.

Dal wallet di AlphaBay sarebbero stati effettuati trasferimenti su altri conti, per una cifra complessiva di 1,479.03904709 BTC. Vale a dire, 3.8 milioni di dollari.

Alcuni utenti di Twitter e Reddit non hanno dubbi, il sito è stato chiuso per sempre. Le così dette exit strategy non sono una novità, i marketplace che dopo aver ottenuto la fiducia della community hanno chiuso di punto in bianco prosciugando i depositi dei propri iscritti non sono stati pochi. Outlaw e Evolution marketplace sono spariti non troppo tempo fa e, anche nel loro caso, i depositi degli utenti sono prima stati prosciugati. Gli amministratori di Evolution Marketplace, prima di chiudere il loro sito, si sono portati a casa la cifra pazzesca di dodici milioni di dollari sistemandosi per la vita.