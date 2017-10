Il Pixel 2 include un chip segreto per scattare foto migliori

Delle prestazioni del sensore fotografico incluso da Google nel Pixel 2 abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Nei benchmark pubblicati online, il processore ha superato addirittura l’, ma oggi emergono nuove informazioni proprio sul comparto fotografico del cellulare del motore di ricerca.

A quanto pare, infatti, il modulo fotografico del cellulare includerebbe un processore progettato da Google battezzato Pixel Visual Core, dedicato esclusivamente all’elaborazione delle immagini.

Si tratta di un chip octa-core che migliorerà le applicazioni fotografiche, sia di Google e che di terze parti, e consentirà di scattare immagini in HDR+.

Questo chip include anche un sistema di apprendimento automatico, che migliora l’HDR, rendendo cinque volte più veloce l'elaborazione rispetto al quelli standard. Il tutto consumando un decimo di energia se confrontato al processore principale.

Sul Nexus 6, ad esempio, per scattare una foto in HDR+, è necessario fino ad un secondo. Grazie a questo nuovo chip, la resa visiva dell’immagine non solo sarà migliore, ma assorbirà meno energia, richiedendo meno tempo.

Inizialmente l’unica applicazione in grado di sfruttarlo sarà quella di default, ma già con Android Oreo 8.1 sarà esteso il supporto a quello di terze parti, grazie a delle API dedicate.

Grazie a questa image processing unit (IPU), Google può mettersi alla pari degli iPhone, dal momento che fino ad ora questo era uno degli elementi che differenziavano gli smartphone Apple dalla concorrenza.