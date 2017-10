Il primo smartphone pieghevole del mercato certificato dall'FCC

Gli smartphone pieghevoli potrebbero presto diventare realtà. A differenza di quanto emerso in precedenza, però, il primo produttore a lanciare questo tipo di cellulari potrebbe non essere, con il Galaxy X , ma

Si chiama Axon M, ed è stato già certificato dall’FCC, con il nome in codice Z999. L’agenzia governativa americana ha anche pubblicato lo schema del cellulare, che potete trovare come sempre in calce. A quanto pare il dispositivo sarà basato su Android 7.1.2 Nougat, ed utilizzerà la configurazione “a cerniera” su un lato, che permetterà di agganciare un display secondario. Il telefono sarà caratterizzato da un doppio schermo, probabilmente Full HD, con diagonale complessiva da 6,8 pollici e risoluzione di 1920x2160 pixel.

Al momento, però, ancora non sono disponibili indicazioni né sul resto della scheda tecnica, tanto meno sulla possibile data di lancio e soprattutto il prezzo.

Bisognerà anche capire se il cellulare arriverà anche in Europa o meno.