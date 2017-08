Il prossimo concerto dei Coldplay potrà essere visto in live con Samsung Gear VR

Sono ancora in molti ad essere convinti che isiano un campo "di nicchia". In realtà, però, sono in molti gli utenti, soprattutto negli Stati Uniti, a "partecipare" a questo tipo di eventi.

Il tutto viene confermato oggi da Samsung, che ha avviato una collaborazione con Live Nation affinché il prossimo concerto dei Coldplay, che si terrà il prossimo 17 agosto al Soldier Field di Chicago, venga trasmesso in realtà virtuale e sia possibile visionarlo con l'ausilio di Gear VR.

Scendendo più nei dettagli, tutti i possessori di un visore Samsung potranno ammirare la famosissima band con un livello d'immersione senza precedenti. Speriamo che questo sia solo una delle tante iniziative di questo tipo destinate agli acquirenti di Gear VR.