Il quarto episodio di Game of Thrones è stato caricato online

Ancora grane per HBO: ilè statoillegalmente ed è disponibile su alcuni portali. Dopo ildegli script di tutta la settima stagione, ora gli hacker sono passati direttamente agli episodi creando ulteriori danni all'emittente.

L'episodio 4, si legge su The Verge, è disponibile per i fan più impazienti in numerosi portali online dedicati a torrent e ai film in streaming. A quanto pare non si tratterebbe di una risoluzione particolarmente nitida e il filmato presenterebbe un watermark che non lascia possibilità di equivoci: "for internal viewing only". Ironico, visto che ora l'episodio è disponibile per tutti con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda ufficiale.

Non si tratta della prima volta che HBO subisce un simile leak: in passato furono caricati online con largo anticipo i primi 4 episodi della quinta stagione e anche un episodio della sesta stagione fu caricato in anticipo di un giorno. In quest'ultimo caso il responsabile fu una sussidiaria di HBO.

Everyeye, per rispetto nei confronti dell'emittente e del team creativo che ha lavorato al progetto, ha scelto di non menzionare i portali su cui è stato caricato l'episodio. I commenti con richieste di link o che rimandino direttamente a contenuti illegali saranno cancellati e verranno presi provvedimenti nei confronti degli utenti responsabili.