Il Razer Blade Pro si aggiorna e guadagna la certificazione THX

Quattro mesi fa faceva la sua apparizione sul mercato il, il portatile top di gamma Razer caratterizzato da une un hardware di tutto rispetto tra cui un

Questo nuovo Razer Blade Pro ha oggi ricevuto un aggiornamento hardware e qualitativo grazie al superamento della certificazione THX Mobile che assicura prestazioni eccellenti nel campo multimediale.

Grazie a ciò, il monitor da 17.3 pollici 4K è ora calibrato e testato per riproduzione video e fedeltà cromatica direttamente nella fabbrica e il reparto audio, dal jack alla scheda integrata, è stato rifinito e ottimizzato per gli audiofili e le loro cuffie Hi-Fi.

Sul lato Hardware ha ricevuto anche un discreto incremento, principalmente nel lato CPU dove si è passati da un i7-6700HQ ad un i7-7820HK.

La RAM è rimasta la medesima in un taglio da 32GB così come è rimasto identico il pannello 4K con G-Sync e supporto Multitouch.

Completano la scheda tecnica una GTX 1080 da 8GB, fino a 2TB di memoria SSD M.2 e tutte le feature e il parco I/O che potete trovare sul "vecchio" modello.



I prezzi partono da 3.999$ in America, 3.799£ in UK mentre l'Europa si deve accontentare di un molto meno simpatico 4.499€.