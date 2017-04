Il ritorno del Tamagotchi: Bandai Namco lancia in Giappone l'edizione 2017

Se siete tra coloro che hanno vissuto negli anni ’90, allora avrete sicuramente visto undal vivo. Il giocattolo elettronico era infatti diffusissimo in quel periodo, facendolo diventare un oggetto di culto per tutti i nostalgici dell’epoca.

Ora, grazie Bandai Namco, sarà possibile rivivere le emozioni provate da bambini, almeno in Giappone, dove la versione originale tornerà sul mercato al costo di 17$. Negli ultimi anni sono arrivate diverse varianti del piccolo giocattolo elettronico, come il Tamagotchi Friends nel 2013, ma anche app per smartphone ed Apple Watch, ma la riedizione della versione originale sembra fatta apposta per i nostalgici. Ci saranno gli stessi animali della versione originale e le stesse funzioni, anche il design rimane invariato, anche se la nuova variante è leggermente più piccola e cambia anche la forma del display, ma la sostanza rimane la stessa. Un bel regalo, anche a basso costo, per tutti gli appassionati del genere.