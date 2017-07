Il Royal College of Art ha creato un pollice robotico da aggiungere alla mano

dell’ha creato, attraverso la stampa in 3D, un pollice robotico da aggiungere alla mano, che può essere controllato attraverso i piedi.

Il progetto è molto ambizioso e va oltre i confini delle semplici protesi, in quanto a differenza di queste, si tratta di un vero e proprio robot che va ad ampliare la mano e non sostituire qualche dito danneggiato.

Il robot è composto da un filamento di plastica flessibile ed include al suo interno de motori presenti in un bracciale che a seconda della direzione fanno piegare le nocche.

Come detto poco sopra, il “Terzo Pollice” non fa uso delle onde cerebrali o delle contrazioni muscolari della mano per essere controllato, ma il tutto avviene attraverso il piede, e nella fattispecie tramite dei sensori di pressioni nascosti all’interno delle scarpe. Il meccanismo è stato progettato allo scopo di dimostrare la connessione che c’è tra le nostre mani ed i piedi.