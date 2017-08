Il satellite Hinode riprende l'eclissi del sole infuocato

L'eclissi solare del 21 agosto è stato uno spettacolo per milioni di persone . Dalla NASA agli appassionati la corsa allo scatto più suggestivo ci ha regalato delle immagini senza precedenti. Eppure dalla terra il Sole appare come un semplice punto luminoso, mentre è noto che la stella è un

Il satellite Hinode che si trova nell'orbita polare della terra ad un altezza di circa 600 km dalla superficie è stato in grado di catturare diversi scatti del sole ardente ed in fondo alla news potete vederli in un unico video in time lapse creato dalla NASA.

Hinode è un satellite creato appositamente per analizzare il comportamento magnetico del Sole e lo studio della stella che ci ospita durante l'eclissi è servito a raccogliere dati sugli anelli coronali del sole, le strutture che si richiudono su sé stesse e seguono il campo magnetico (in fondo alla news trovate una foto). Infatti le emissioni di plasma create nella regione polare del Sole sono oggetto di ricerca da parte degli scienziati.