Il telefonino vi distrae?Nissan vi viene incontro montando una gabbia di Faraday

con le loro continue notifiche, vibrazioni e chiamate sono una delle principali cause di distrazione alla guida. Per questo motivoha deciso di venire incontro agli automobilisti, dando la possibilità di silenziare per un po' il telefono grazie ad una tecnologia di due secoli fa: la

Le nuove Nissan monteranno direttamente affianco del lato guidatore uno scompartimento per il cellulare in grado di bloccare ogni connessione, incluso quelle wifi e bluetooth, il tutto sfruttando una tecnologia chiamata gabbia di Faraday. Nissan ovviamente lascia la totale libertà di silenziare o meno il device agli automobilisti.

Se si decide di riporre lo smartphone nello slot, sarà comunque possibile ascoltare la musica scaricata tramite connettore USB. Il Nissan Signal Shield dovrebbe essere disponibile sulle nuove vetture della linea Juke.

Si tratta sicuramente di un optional interessante, che potenzialmente potrebbe salvare delle vite. Difficile dire se i possessori delle nuove Nissan Juke decideranno di usarlo abitualmente o meno, ovviamente. Essere reperibili 24/24 è ormai un must per quasi tutti e rinunciare da soli alla possibilità di ricevere chiamate e messaggi degli amici è davvero molto difficile, anche quando si dovrebbe.