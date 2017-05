Il telefono che fa il caffè? Esiste, grazie a questo case

Quante volte abbiamo sentito la battuta “per quanto costa questo telefono, dovrebbe anche fare il caffè”? Tante, ma ora grazie ad un progetto approdato suil sogno è realizzabile.

Si chiama Mokase ed è un case per smartphone che funge anche da distributore del caffè. E’ infatti in grado di riscaldare l’espresso fino a temperature che si aggirano tra i 50 ed i 60 gradi Celsius, il che consente di avere sempre a portata di mano 25ml di caffè da utilizzare in qualsiasi momento.

Il funzionamento però è tutt’altro che semplice: Mokase infatti richiede l’uso di una speciale cartuccia di espresso che sarà riscaldata dalla batteria incorporata. Il tubo attraverso il quale viene pompato il caffè è composto da una lega in alluminio e silicio che può supportare liquidi caldi senza rilasciare tossine. L’intero processo può essere avviato attraverso una compagino app.

Mokase è compatibile con i dispositivi Apple, Samsung, Huawei ed LG, ed avrà un costo di 54 Dollari. L’obiettivo è di raccogliere 82.000 Dollari in 44 giorni, ma almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo la campagna di crowdfunding è ferma 3.688 Dollari.