Il televisore Sony Bravia A1 OLED 4K HDR presto disponibile in Europa

ha annunciato la finestra di lancio dei. La serieoffre una combinazione unica coniugando la qualità d’immagine della tecnologia OLED ottimizzata dal processore, il primo sistema audioe un avveniristico design caratterizzato dall’assenza di una base di supporto.

Grazie agli oltre 8 milioni di pixel auto-illuminanti, la serie OLED A1 arricchisce nettamente l’esperienza visiva, con una resa dei neri senza uguali, colori intensi e autentici, contrasti dinamici, immagini prive di qualsiasi sfocatura e un ampio angolo di visione. Inoltre, il processore 4K HDR X1 Extreme espande le potenzialità dell’OLED per riprodurre straordinarie immagini in 4K HDR.

Sony è stato il primo brand a introdurre i televisori OLED sul mercato nel 2007 con il lancio dell’XEL-1, un display all’epoca rivoluzionario. Da allora, ha continuato a sviluppare prodotti OLED pluripremiati, destinati sia al broadcasting professionale sia alla produzione di video e impiegati per gli scopi più disparati: editing, produzioni grafiche, effetti speciali, produzione di film e programmi... I monitor professionali OLED di Sony si sono aggiudicati il Scientific and Engineering Academy Award e il Technical Emmy Award, in riconoscimento dell’enorme contributo fornito allo sviluppo e all’innovazione delle tecnologie di trasmissione.

“Sin dal momento della sua presentazione al CES, lo scorso gennaio, la serie BRAVIA OLED A1 è stata estremamente apprezzata per l’innovativa combinazione di qualità d’immagine ai vertici della categoria e sistema audio Acoustic Surface”, ha spiegato Motoi Kawamura, Head of TV Marketing and Product Planning di Sony Europe. "Dal prossimo maggio, anche i clienti europei potranno toccare con mano le straordinarie prestazioni di BRAVIA OLED A1.”

Il debutto della tecnologia audio Acoustic Surface

Sfruttando l’assenza di retroilluminazione che caratterizza la struttura OLED, Sony ha sviluppato Acoustic Surface, una nuova tecnologia in grado di emettere un audio di grande impatto direttamente dallo schermo. Grazie al design originale, lo schermo risuona in ogni punto, assicurando una corrispondenza tra audio e video impensabile per un apparecchio convenzionale. Diversamente dai classici televisori a LED, che trasmettono i suoni dal basso o dai lati, la serie A1 fonde alla perfezione audio e immagini, dando l’impressione che le voci provengano direttamente dagli attori che parlano o le esplosioni dallo schermo. Inoltre, la tecnologia Acoustic Surface sincronizza suono e immagine da tutte le angolazioni, fino ai bordi del display, per raggiungere un risultato ottimale. Questo, unito all’angolo di visione estremamente ampio della tecnologia OLED, fa sì che i televisori BRAVIA A1 regalino un’esperienza visiva e acustica che non teme rivali, indipendentemente dalla posizione o dall’angolazione dello spettatore.

Esclusivo design senza supporti

Eliminando i diffusori solitamente collocati intorno o sotto al televisore, la tecnologia Acoustic Surface contribuisce alla bellezza del design all’avanguardia della serie A1 che, grazie all’assenza di supporto o speaker visibili, elimina ogni tipo di distrazione e permette di concentrare l’attenzione sulla superiore qualità delle immagini. Il supporto posteriore nasconde un potente sub-woofer e il sistema di gestione dei cavi e può essere ripiegato contro il TV per consentirne il montaggio a parete.

Contrasto e nitidezza senza paragoni

La nuova linea di televisori BRAVIA OLED 4K HDR A1 supporta il formato HDR (High Dynamic Range), che restituisce contrasti spettacolari e tinte vivide e brillanti. L’avanzato processore 4K HDR X1 Extreme di Sony contribuisce ad aumentare la precisione cromatica, i contrasti e la nitidezza e supporta HDR10, HLG e Dolby Vision 1 per poter accedere ai cataloghi sempre più ricchi di contenuti HDR. Le prestazioni del processore consentono anche di effettuare l’upscaling dei contenuti con risoluzione inferiore a una qualità prossima a quella del 4K HDR, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based” che rileva, analizza e ottimizza ogni singolo elemento dell’immagine per migliorare il contrasto generale. Questo incredibile pacchetto di tecnologie concorre a fornire un’esperienza HDR nettamente superiore, all’insegna della massima nitidezza e di una gamma di colori e di contrasti ancora più ampia. La tecnologia TRILUMINOS Display mappa i colori per ottenere una palette variegata; il Super Bit Mapping 4K HDR rende le transizioni cromatiche più graduali, senza antiestetiche striature (banding); l’elaborazione del segnale tramite doppio database riduce il rumore visivo a favore della nitidezza; la funzione Motionflow corregge i movimenti artificiosi, per garantire una riproduzione estremamente fluida e naturale. Le tecnologie di Sony sono pensate per trasmettere immagini realistiche come mai prima d’ora sotto ogni punto di vista, dai colori, profondi e precisi fin nelle minime sfumature, alla luminosità e la saturazione dei neri.

Android TV

I televisori BRAVIA OLED 4K HDR A1 integrano Android TV, la piattaforma che offre film, programmi e migliaia di applicazioni per poter godere della TV satellitare e via cavo, scaricare contenuti e giocare, senza uscire dal salotto di casa. Gli amanti della televisione potranno guardare programmi e film senza limiti da Google Play, Netflix, Amazon Video, YouTube e altri canali.

Modelli della linea di TV BRAVIA OLED 4K HDR A1



KD-65A1, da 65” (diagonale 64,5”)

KD-55A1, da 55” (diagonale 54,6”)

I televisori saranno disponibili nei punti vendita all’inizio di maggio 2017.