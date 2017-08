Il titolo Apple vola in borsa dopo l'annuncio dei risultati finanziari

L’annuncio dei risultati finanziari arrivato ieri sera da parte di Apple sembra aver stupito la maggior parte degli investitori, soprattutto per quanto riguarda le linee guida per il prossimo trimestre.

Il tutto ha avuto un eco importante anche in borsa, con il titolo del gigante di Cupertino che ha aperto in rialzo del 6%. Il titolo nominale delle azioni è arrivato a 159 Dollari, un nuovo massimo storico, e la capitalizzazione della società americana ha superato gli 830 milioni di Dollari.

Come dicevamo prima, la società ha annunciato 41 milioni di iPhone venduti, 11,4 milioni di iPad e 4,29 milioni di Mac spediti nel periodo che va da Marzo a fine Giugno.

Tim Cook, l’amministratore delegato, si è detto estremamente felice per l’aumento delle vendite registrato dagli iPad, in quanto secondo lo stesso “frutto del duro lavoro portato avanti nel corso degli ultimi anni”, mentre per quanto riguarda l’iPhone, ha attribuito il calo delle vendite ai rumor emersi sull’iPhone 8 negli ultimi mesi.