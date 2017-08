Il traguardo di Volkswagen: 150 milioni di vetture prodotte in 80 anni di storia

ha appena raggiunto un traguardo che ben poche case automobilistiche possono vantare, il produttore tedesco ha appena immesso nel mercato la suamacchina. Il modello che ha permesso di strappare il record é unaassemblata negli stabilimenti di Wolfsburg.

Sarebbe proprio delle Golf il merito di questo record, dato che ne sarebbero state vendute –nella storia di Volkswagen– oltre 34milioni. Non si tratta comunque di un record in assoluto, quanto di un traguardo tutto personale. Certo, di quelli che sono davvero in pochi a riuscire a raggiungere.

Il record del numero piú alto di vetture prodotte in assoluto spetta a General Motors, con i suoi 500 milioni calcolati su tutte le vetture prodotte dai diversi brand del colosso automobilistico.



Che dire, davvero complimenti a Volkswagen casa produttrice che ha fatto la storia dell´automobile, regalandoci alcune delle vetture piú iconiche di sempre, come la stessa Golf e il maggiolino.