Il treno TGV Francia-Italia fa salire il cinema immersivo a bordo

: A partire dal 12 luglio, il trenopropone ai clienti di prima classe che viaggiano tra Milano e Parigi di immergersi nell'atmosfera del cinema, guardandodurante il viaggio. I viaggiatori potranno così fare un'esperienza cinematografica inedita e unica, grazie a un visore per cinema immersivo.

Sviluppata dalla società franco-statunitense Skylights, questa soluzione rappresenta un'opportunità di divertimento inedita, mettendo a disposizione il visore e i film, per trasformare l'esperienza del cliente a bordo. Questo visore ultraleggero, comodo, dotato di cuffia audio con riduzione del rumore, offre al viaggiatore un'immersione totale e la visione tipica di una sala cinematografica. Un catalogo di venti film in 2D/3D costituisce un grandangolo che verrà proposto e rinnovato ogni mese con nuovi film. La maggior parte dei film sono disponibili in più lingue (italiano, francese e inglese).

Il servizio viene proposto al cliente direttamente al suo posto. Il cliente ordina e paga allo steward della ristorazione, senza doversi spostare. Il visore viene consegnato al cliente a cui viene chiesto di sottoscrivere un contratto di noleggio, indicando il numero di passaporto o di carta d'identità. Questa soluzione inedita di divertimento premium Skylights viene proposta al prezzo di 8€, senza limiti di durata nel corso del viaggio.

Con questa nuova offerta, SNCF intende rinnovare e arricchire l'esperienza di viaggio a bordo dei treni TGV Italia-Francia. Grazie a tre TGV al giorno in partenza da Milano e Torino ad orari che rispondono sempre più alle esigenze della clientela, l’Italia è sempre più vicina alla Francia.