Cos'è la Windows Mixed Reality? La spiegazione in un video

Nella giornata di ieri,ha tenuto a San Francisco un evento interamente dedicato alla Mixed Reality di Windows, che ha visto anche il debutto di Samsung tra i partner con un nuovo visore.

Visori che saranno disponibili a partire dal 17 Ottobre. Ma cos’è la Mixed Reality e come funziona?

Il gigante di Redmond ha cercato di rispondere a queste domande attraverso una demo, in cui viene mostrata la piattaforma. Come si può vedere dal filmato presente in calce, la Mixed Reality è progettata per funzionare con visori come gli HoloLens, accompagnati da un motion controller.

La nuova demo mostrata da Microsoft però ci permette di dare un’occhiata più approfondita a giochi ed applicazioni, oltre che alle esperienze offerte dall’azienda nel corso della prossima stagione delle festività, in cui i visori saranno sicuramente tra i protagonisti assoluti.

Alex Kipman, come si può vedere nel video, ci mostra la navigazione web, gli ologrammi, molti giochi (tra cui SteamVR) ed anche AltSpaceVR. Si tratta di una presentazione di trenta minuti, ma molto solida e chiara su ciò che ci offrirà la Mixed Reality, che andrà a competere con Oculus Rift ed HTC Vive.