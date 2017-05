Il weekend nero della British Airways: i PC cancellano tutti i voli per Londra!

E’ stato un vero e proprio weekend di passione, quello che si è da poco concluso e che ha lasciato strascichi importanti anche oggi. E’ successo tutto tra venerdì e sabato, quando i computer della compagnia di bandiera inglese,, sono andati letteralmente in tilt cancellando tutti i voli per e da Londra.

Il tutto ha provocato una situazione surreale, con migliaia di utenti che aspettavano agli imbarchi, quando sono stati avvisati del fatto che “il danno è irrimediabile” per poi essere invitati a tornare negli alberghi.

Oggi, a due giorni, dall’Inghilterra arrivano notizie non certo incoraggianti. A quanto pare il problema ai sistemi ancora non sarebbe rientrato, e per questo sono ancora presenti disagi per i voli British Airways da Heathrow. Sugli account Twitter la compagnia invita i possessori di biglietti per l’aeroporto di Londra a controllare sul sito ufficiale di British Airways lo stato del volo.

Il tutto sarebbe causato da una perturbazione che interrotto le comunicazioni: “abbiamo riscontrato gravi anomalie che stanno causando gravi problemi alle nostre operazioni di volo” affermava una nota diffusa alla BBC sabato, che ha immediatamente allontanato le ipotesi iniziali che parlavano di un attacco informatico.