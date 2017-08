Il Windows Store di Microsoft è colmo di app che promuovono contenuti illegali

Secondo quanto riportato da TorrentFreak,avrebbe un grave problema con il Windows Store di. Il sito riferisce che il negozio online per le applicazioni sarebbe colmo di app che promuovono contenuti illegali quali la visione in streaming di film pirata e serie tv.

Alcune di queste app sarebbero compatibili non solo con PC e dispositivi mobili, ma addirittura con l’Xbox One, e forniscono rapido accesso a film che non sono presenti su piattaforme di streaming legali. Sarebbe anche presente una vasta gamma di applicazioni pirata che offrono lo streaming di interi album musicali e canzoni.

I problemi, tuttavia, non sono certo finiti qui, perchè un certo numero di app, tra cui “Free movies Online” e “HD Movies Online 2019” sono addirittura sponsorizzate da Microsoft e promosse nella sezione del negozio che mostra le app in tendenza, il che le rende più facili da scaricare per gli utenti.

Problemi simili sono anche presenti su altri Store, come quello di Google, ma il fatto che sul Windows Store ne sia presente un numero maggiore dimostra che il processo di approvazione da parte del gigante di Redmond soffre di qualche grave problema.