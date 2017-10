Il WSJ: "hacker spiano gli smartphone dei militari Nato in Europa"

I militari del contingente Nato presente nell’Europa dell’Est negli ultimi tempi avrebbero denunciato una massiccia dose di attacchi informatici nei confronti degli smartphone dei soldati occidentali, i quali contengono GPS ed informazioni preziose diffuse sued altre applicazioni.

La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, secondo cui i 4000 soldati della Nato presenti nel Baltico, a difesa dei confini europei con la Russia, sarebbero finiti sotto attacco.

A conferma arrivano anche le dichiarazione del colonnello americano Chrostpher l’Hereux, capo della base Nato a Bemowo Piskie, in Polonia, e responsabile anche del posizionamento tattico delle truppe.

Lo stesso racconta che, al termine di una esercitazione, il proprio iPhone era in modalità Trova il mio iPhone, e qualcuno cercava di localizzarlo. Alcune verifiche condotte sul dispositivo gli hanno permesso di scoprire che i suoi spostamenti erano tracciati da tempo, e lo stesso sarebbe accaduto anche ad alcuni colleghi componenti dello staff.

Si tratta di un tentativo che, secondo il colonnello, mira a spaventare gli stessi militari, ma che dimostra ancora una volta come la guerra e lo spionaggio si sia spostato sempre più verso il mondo della tecnologia e degli smartphone, che ormai consentono di ricostruire nei dettagli gli spostamenti del nemico.

Altri tentativi come questo sono segnalati anche dai militari del contingente britannico a Tapa, in Estonia, i quali lamentano il download di musica non richiesta sui dispositivi e la scomparsa di contatti. Dopo la scoperta, le esercitazioni si sono svolte rigorosamente senza smartphone.