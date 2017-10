Iliad: ormai prossimo lo sbarco in Italia, si parla di marzo-aprile 2018

Secondo quanto riportato da alcuni siti, sarebbe ormai prossimo lo sbarco in Italia di Iliad, con l’operatore Ho. Mobile. A riportare la notizia la Repubblica, secondo cui il lancio sarebbe previsto per marzo-aprile 2018.

Tra le tante novità presenti nell’articolo, si parla anche di un possibile roaming nazionale con TIM, oltre a quello già previsto con Wind Tre, la cui compagnia avrebbe già provveduto alla cessione degli asset. Iliad, inoltre, dovrebbe sbarcare in Italia con due sedi: una a Roma ed una Milano, il cui allestimento sarebbe già cominciato.

Per Affari & Finanza, i francesi avrebbero l’obbligo morale di far partire il tutto per i primi di Novembre. Come si legge nell’articolo, la “scadenza deriverebbe all’impegno ad essere presente sul mercato entro un anno dalla firma dell’accordo con la Commissione UE che ha gestito la partita delle compensazioni Antitrust legate alla fusione Wind Tre”.

Lo stesso giornale, citando alcune fonti vicine all’amministratore delegato di Iliad, Maxime Lombardini, parla anche di un lancio tra gennaio ed aprile 2018 di Ho. Mobile. Rapporti contrastanti, quindi.

Chiaramente, però, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, che potrebbero trovare conferma solo nei prossimi mesi.