In Antartide si è staccato un iceberg grande quanto la Liguria

Come ampiamente previsto dagli osservatori, un grande iceberg della piattaforma, presente sulla costa orientale dell’Antartide, si è staccata una grossa fetta di ghiaccio, grande circa 5800 chilometri quadrati, più della Liguria e simile a Cipro.

La notizia è stata data dagli scienziati del progetto Midas, che è stato condotto da alcune università insieme al British Antartic Survey, che ha l’obiettivo di sorvegliare proprio l’evoluzione del continente bianco e studiare gli effetti dei cambiamenti climatici su di esso.

Questa nuova separazione è stata confermata anche dal satellite Aqua della NASA e da Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea.

Questo distacco cambia in maniera sostanziale il profilo della piattaforma Larsen C, che ora ha un’estensione inferiore del 12% rispetto a prima. Sulla grande massa ghiacciata, ancora non si sa quale sarà il suo destino, ma secondo molti, sfruttando la corrente a suo favore, potrebbe ancorarsi con il fondale prima di liberarsi.