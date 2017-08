In arrivo la chat mobile di YouTube per condividere video e parlare con amici

YouTube ha introdotto la possibilità di condividere i video con i propri contatti direttamente usando l'app mobile per iOS e Android. Gli utenti ora possono commentare i video con i propri amici anche grazie ad emoji e like.

Gli utenti potranno anche decidere di chattare con più amici, creando gruppi fino a 30 persone. I primi test di una feature simile, con l'introduzione della possibilità di condividere a parlare dei video tra utenti, risalgono a maggio dell'anno scorso. La compagnia ha, successivamente, implementato questa feature in Canada lo scorso gennaio del 2017 sempre in via di prova. Il Canadesi sono, infatti, gli utenti che più di tutti condividono i video dei loro youtuber preferiti. Già.

A quanto pare i test sono risultati piuttosto soddisfacenti perché ora YouTube si prepara ad estendere la chat anche al resto del mondo.

"Abbiamo improntato diverse migliorie da quando abbiamo iniziato il test un anno fa", ha spiegato un portavoce della piattaforma a Venture Beat. "Ad esempio abbiamo cambiato leggermente la grafica delle chat, inoltre ora il video rimarrà sempre in sovrimpressione in alto. In questo modo gli utenti possono continuare a chattare e a rispondere agli amici mentre stanno guardando il video".

YouTube chiama questa feature "condivisione" ma Venture Beat fa notare come questo non sia accurato. YouTube dava già la possibilità di condividere i video da mobile, mandando un link tramite whatsapp o telegram. Quello che succede ora è che è possibile condividere i video con gli amici avviando una vera e propria interfaccia di messaggistica. I redattori di Venture Beat hanno poi provato ad usare la chat per inviare un link ad un filmato su Vimeo (piattaforma concorrente di Youtube) e altri ancora che rimandavano a Facebook. Hanno tutti funzionato senza problemi, a prova che non si tratterebbe di un servizio circoscritto a ciò che succede sulla piattaforma. In sintesi, si tratta di una vera e propria chat a 360 gradi che ha il potenziale di rendere YouTube ancora più social.