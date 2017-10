In Canada un drone colpisce un aereo con passeggeri a bordo

A scontrarsi sono un drone e un aereo bimotore ad elica della Skyjet con equipaggio a bordo. L'impatto è avvenuto ad un'altezza di 450 metri quando il velivolo si trovava a 3km dall'areoporto Jean Lesage International del

Lo ha confermato la Transport Canada diffondendo una nota con la dichiarazione del Ministro dei Trasporti Marc Garneau. Lo scontro ha visto coinvolti un drone e un bimotore ad elica della Skyjet che trasportava 6 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio. L’incidente risale allo scorso 12 Ottobre ed è avvenuto ad un’altezza di 450 metri, a tre chilometri dal Jean Lesage International Airport del Québec. Per fortuna nessun danno importante per l'aereo a seguito dell'impatto che è riuscito ad atterrare in sicurezza poco dopo.

"Sono estremamente sollevato che l'aereo abbia subito soltanto danni minori e sia riuscito ad atterrare in sicurezza" ha detto il Ministro Garneau. "Anche se la maggioranza degli operatori di droni vola in modo responsabile, è stata la preoccupazione per evitare incidenti come questo che mi ha ha spinto ad emanare misure di sicurezza provvisorie che limitano il volo dei droni ad uso ricreativo. Vorrei ricordare ai conduttori di droni che mettere a rischio la sicurezza degli aeromobili con equipaggio è estremamente pericoloso. Chiunque violi i regolamenti può essere soggetto a multe fino a 25 mila dollari e/o al carcere. Da inizio anno ad oggi ci sono stati segnalati 1596 incidenti con protagonisti i droni. Di questi, 131 hanno riguardato la sicurezza aerea."

In Canada, le regole attuate nel marzo di quest'anno sono ancora più severe: i droni devono tenersi a circa 9 km da qualsiasi aeroporto o portaerei in cui gli aerei decollano. Chiunque rischiasse di mettere in pericolo un aereo potrebbe essere soggetto ad un'ammenda di 25.000 dollari. "Quando si tratta di sicurezza, credo che nulla sia esagerato", disse Garneau al momento.