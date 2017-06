In futuro gli iPhone potrebbero contenere la vostra intera storia medica

Secondo alcuni insider,vuole trasformare gliin un archivio completo dei vostri, con l'obiettivo di semplificare la condivisione di informazioni sulla salute alle strutture sanitarie. Le ambizioni di Apple nel campo della salute non sono mai state così grandi.

Non è un segreto che Apple sia interessata all'industria della salute, tuttavia le sue ambizioni ad oggi non erano mai state così grandi. La sua attuale piattaforma HealthKit, ad esempio, già oggi monitora le nostre attività motorie, calorie consumate, livello del peso e battito cardiaco.

Inoltre non molto tempo fa si è parlato di un possibile hardware pensato per i diabetici, dove è fondamentale avere un controllo costante e meticoloso del sangue per dosare correttamente i medicinali. Tuttavia, questo nuovo rumor porta la cosa ad un livello superiore, con Apple intenzionata a rendere gli iPhone una gigantesca cartella clinica portatile, in grado di essere di estremo aiuto quando e se sarà necessario recarsi dal dottore o in una struttura ospedaliera.

Apple ad ogni modo non è la prima ad interessarsi a questo campo, Google ad esempio ha tentato più volte di espandere il suo controllo dei dati anche al settore sanitario, al momento senza grossi risultati. Apple, al contrario, sta costruendo in tutto silenzio una vera e propria armata di specialisti all'interno di quello che sembra davvero un ambizioso programma focalizzato sulla salute.