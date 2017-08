In Giappone spunta una Ferrari Daytona degli anni 70, era nascosta in una stalla

Colpaccio davvero niente male, in Giappone è stata ritrovata unain buone condizioni. Al netto della sporcizia e dell'usura dovuta al modo in cui è stata conservata. La leggendaria macchina sportiva ha percorso solo 30.000 Km ed era stata nascosta all'interno della stalla di un giapponese chiamato Makoto Takai.

La rossa è esattamente il trentesimo modello prodotto, e ora sarà messa all'asta a Sotheby’s. Si prevede una quotazione milionaria, dato il valore indiscutibile del veicolo, specie nelle condizioni in cui è stato ritrovato: meno di 40.000km percorsi.

Qualcuno azzarda un valore di due milioni, ma come fanno notare molte testate si troverebbero in realtà modelli in condizioni perfette anche a molto meno.

L'autenticità del veicolo è stata confermata dall'esperto Mercel Massini, originale sia la verniciatura rosso chiaro e gli interni in pelle.

in calce una foto di questa incredibile Ferrari 365 GTB/4 Daytona ritrovata in Giappone.