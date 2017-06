In questo video potete vedere il futuro dei taxi volanti secondo AirBus

Spostarsi da San Jose a San Francisco in pochi minuti, il tutto prenotando un taxi volante senza pilota con il proprio smartphone. Quello che oggi sembra semplicemente un'ipotesi fantascientifica è in realtà il futuro dei trasporti che sta immaginando. In questo video potete vedere come sarà il futuro servizio della compagnia, Vahana.

Nel video si vede una cliente del servizio prenotare un taxi volante in poco tempo, le basta semplicemente geolocalizzarsi con il proprio smartphone, selezionare la destinazione e il numero di passeggeri per prenotare un volo da San Jose a San Francisco, che distano circa 80 kilometri. Esattamente come se stesse usando Uber.

A quel punto si vede un modernissimo VTOL (vertical take-off and landting, che si pronuncia vi-tol, per la cronaca) atterrare nella piattaforma più vicina. La donna non deve fare altro che montare a bordo, aspettare il safety check di rito (completamente automatico) e digitare la conferma al decollo una volta che il sistema le chiede se è pronta a partire. Costo dell'operazione? 77$, per un totale di 18 minuti di volo, contro l'oretta buona che ci avrebbe impiegato in macchina.

Quello dei Taxi voltanti è un futuro estremamente concreto, più vicino di quanto si potrebbe immaginare. Uber lo scorso mese ha tenuto il suo primo Elevate summit a Dallas, annunciando i primi test di un servizio simile nella città texana e a Dubai per il 2020, tra soli tre anni.