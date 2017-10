In rete il primo video a 360° di una passeggiata nello spazio

Per gentile concessione dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale , ci giunge il primo video a 360° di una passeggiata spaziale.

Il filmato, visualizzabile come sempre in apertura, mostra gli astronauti russi Sergey Ryazansky e Fyodor Yurchikhin alle prese con il lancio di cinque nano-satelliti. La procedura è stata filmata con una videocamera il cui, modello, però, non è noto.

I due cosmonauti hanno registrato il filmato durante una passeggiata spaziale di 7 ore e mezza avvenuta nello scorso mese di Agosto, nel corso del quale hanno anche effettuato degli interventi di manutenzione. La clip è lunga circa tre minuti e mezzo, e sta già spopolando sul web in quanto è incredibile, sia per i non appassionati che i fanatici della disciplina.

Sorprendenti sono le immagini del pianeta Terra. Uno dei due satelliti, battezzato TS530-Zerkalo, è stato posizionato sull’orbita bassa del nostro pianeta.

Soprattutto nel finale si può vedere quanto velocemente l’ISS giri intorno alla Terra durante una passeggiata spaziale.